Информация обновляетсяМасленица в Ставрополе 2021 выпадает на 8-14 марта. В прошлые годы праздничные гулянья длились всю неделю: и на центральной площади, и в городских парках, и на многочисленных открытых площадках проходили продовольственные ярмарки, спортивные соревнования, творческие мастер-классы, а на кулинарных подворьях можно было познакомиться с национальными кухнями разных стран мира.В этом году свои коррективы в программу на Масленицу внес коронавирус. При организации гуляний необходимо учитывать все санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19. Поэтому от каких-то традиционных мероприятий придется отказаться, какие-то сильно скорректировать. Ярмарка выходного дня, например, точно будет. А все остальное?- Программа на Масленицу сейчас находится на стадии обсуждения. Официальная информация появится на этой неделе, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Ставрополя.Как только программа мероприятий на Масленицу в Ставрополе 2021 будет согласована, она будет опубликована на сайте kp.ru. А пока предлагаем ознакомиться с самыми интересными рецептами блинов - главного блюда праздника.Рецепты блинов на всю неделюВсе дни масленичной недели имеют свое название и традиции - Встреча, Заигрыш, Лакомка... Рассказываем, что делать в каждый из дней и что можно приготовить, чтобы не повторяться.Блины с колоритомБлины считаются традиционным русским блюдом, но любят их по всему миру. Попробуйте блинную лазанью по-итальянски или японские роллы а-ля рус.Блины, как у президентаПовара комбината питания «Кремлевский», отвечающего за стол администрации президента, правительства и парламента не только поделились деликатесными рецептами блинчиков, но и раскрыли главный секрет личного повара Сталина для приготовления идеальных блинов.«Звездные» блиныМодельные от Натальи Водяновой, пиательские от Дарьи Донцовой, кофейные от Саши из «Универа» - ищите необычные рецепты блинов от российских знаменитостей в подборке «КП».