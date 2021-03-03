Будет ли Масленица в Ставрополе 2021: мы кое-что узнали

Коронавирус внес свои коррективы в празднование Масленицы в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Будет ли Масленица в Ставрополе 2021? Этим вопросом стали задаваться горожане, потому что праздник уже совсем скоро (в этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта), а программа мероприятий до сих пор не озвучена. Вот что ответили по этому поводу «КП-Северный Кавказ» в администрации Ставрополя:

- Данный вопрос сейчас находится на стадии обсуждения. Официальная информация появится на этой неделе.

Дело в том, что в текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусу, к организации массовых гуляний предъявляются особые требования. От некоторых мероприятий придется отказаться.

Например, как удалось узнать «Комсомолке», выпекать традиционный гигантский блин в Парке Победы не станут. Но в целом к празднику там готовятся. Ярмарка выходного дня на масленичной неделе также состоится.

Как только программа мероприятий на Масленицу в Ставрополе 2021 будет согласована, она появится по ссылке. А пока что по ней можно найти самые необычные рецепты блинов.