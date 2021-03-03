«Не смог принять ее»: 24-летний россиянин до смерти забил мачеху битой

В обстоятельствах жесткой расправы разбирается следствие. Фото: Олег ЗОЛОТО

В обстоятельствах жестокой расправы над 46-летней женщиной разбираются следственные органы Республики Ингушетия.

Произошло все вечером 2 марта в селении Плиево Назрановского района республики. В частном доме было обнаружено тело 46-летней женщины. Подозреваемый, который оказался членом семьи убитой, уже задержан. Следственными органами по Ингушетии возбуждено уголовное дело об убийстве.

- Убийство женщины совершено в ходе внезапно возникшего бытового конфликта, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Ингушетия.

Трагедия, которая произошла на Лесной, шокировала все селение: жертвой молодого парня стала жена отца подозреваемого. Без матери осталась двухлетняя девочка. Местные уверены, что причиной страшной трагедии для всей семьи стала личная неприязнь парня к женщине, которую в жены выбрал его отец. Принять мачеху он так и не смог и в какой-то момент он набросился на женщину с битой в руках.

- Его ослепила ненависть, - уверены местные.

Селяне не оправдывают страшный поступок соотечественника, только сетуют, мол, не мог ужиться рядом — уходил бы, взрослый уже.

Теперь во всех обстоятельствах жестокой расправы предстоит разбираться следственным органам.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - пояснили в СУ СКР по РИ.