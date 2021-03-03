Ставрополье - в числе лидеров по выдаче микрозаймов

Таким инструментом, как микрозайм, пользоваться надо очень аккуратно! Фото: Артем КИЛЬКИН

По итогам 2020 года спрос на микрозаймы практически полностью восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России за прошедший год количество микрозаймов составило 18,78 млн единиц. В Ставропольском крае в 2020 году жителями было оформлено почти 262 тысячи микрозаймов, по сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 1,9%. Таким образом, край вошел в число регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования.

Вместе с тем в декабре 2020 года на Ставрополье наряду с несколькими другими регионами было зафиксировано заметное сокращение среднего чека займа «до зарплаты». Так, он снизился, в том числе, в Москве (-5,8%), Ставропольском крае (5,2%), Тюменской (-4,6%) и Московской (-2,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-0,7%).

В НБКИ подчеркивают, что после сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» в стране полностью восстановилась. Причем процесс восстановления рынка микрозаймов начался с мая и шел достаточно уверенными темпами.

Другой момент, на который обращают внимание специалисты: снижение выдачи в апреле займов «до зарплаты» было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования - потребительских кредитах и кредитных картах.

В Региональном центре финграмотности Ставрополья напоминают, что микрозайм - это инструмент, которым нужно пользоваться аккуратно. Обращаться в МФО за деньгами нужно лишь тщательно всё обдумав, так как не для каждого заёмщика это будет оптимальным решением.

С одной стороны, к плюсам микрозаймов можно отнести рассмотрение заявки и выдачу денег в течение считанных минут, лояльные требования к заёмщику (часто одобряют даже тем, кого не соглашаются кредитовать в банках). Однако при этом есть большой риск использования микрокредитов в том, что для многих этому путь в долговую кабалу.

Ведь зачастую люди кредитуются на то, что им не по карману или в форс-мажорных ситуациях, что провоцирует невозврат средств в обозначенный срок. Плюс короткие деньги в МФО обычно дороже банковских.

Отдельным аспектом является исправление негатива в кредитной истории за счёт микрокредитов. Микрофинансовые организации делают ставку на этот эффект в рекламных предложениях. И действительно, заёмщик, вовремя вернувший микрозайм, улучшает свое положение. Но опять же пользоваться этим инструментом нужно крайне аккуратно. Иначе есть риск ухудшить ситуацию.

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