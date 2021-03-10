Отложил ножницы и стал приставать: в Махачкале задержан барбер-педофил

Барбер в дагестанской столице приставал к маленьким клиентам. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Махачкале сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в насилии над несовершеннолетними задержан 47-летний местный житель. Подозреваемый трудился барбером в махачкалинском салоне красоты. В числе его клиентов были и дети, к которым парикмахер проявлял повышенный интерес.

Задержали барбера после того, как на него пожаловались двое мальчиков 9 и 10 лет. Мамы привели детей в салон, оставили на стрижку и отправились по своим делам. После мальчики рассказали, что дядя-парикмахер отложил ножницы и стал к ним приставать. Родительницы обратились с заявлением в полицию.

Подозреваемый отрицать произошедшее не стал. И даже нашел своеобразное объяснение своему поступку, мол «чёрт попутал». Как стало известно «Комсомольской правде», личная жизнь у барбера не складывалась — он был в ссоре с женой и частенько прикладывался к стакану со спиртным.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста", - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе регионального СКР. - Подозреваемый задержан. По решению суда он заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводится весь комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Следствию предстоит установить точное количество жертв дагестанского парикмахера, так что не исключено, что в деле могут появиться новые имена пострадавших.

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