Популярная на Ставрополье льготная ипотека может стать адресной

Ипотека - хороший способ решить жилищный вопрос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам прошлого года на Ставрополье общий размер портфеля ипотечных кредитов достиг 105,9 млрд рублей, сообщает Банк России.

Жилищное кредитование в 2020-м пользовалось особым спросом среди ставропольцев, в том числе в силу действия ценовых преференций для заемщиков. Так, по данным оператора госпрограммы АО ДОМ.РФ, льготные ипотечные кредиты оформили более 3,6 тысячи жителей края на общую сумму около 6,4 млрд рублей.

Напомним, программа льготной ипотеки стартовала в апреле 2020 года в рамках антикризисных мер и по решению Президента Российской Федерации была продлена до 1 июля текущего года.

В отличие от ранее запущенных в стране адресных программ господдержки в этом случае воспользоваться льготными кредитами на жилье может любой гражданин России. Можно взять кредит на покупку жилья сроком на 20 лет под ставку не выше 6,5 процента годовых с минимальным первоначальным взносом 15 процентов. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство. Купить в рамках такого кредита можно исключительно квартиру на первичном рынке. Сумма займа для жителей российских регионов составляет до 6 миллионов рублей.

Льготная ипотека распространяется только на новостройки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем, у кого в ближайших планах покупка жилья в новостройках, эксперты советуют проверить свое соответствие условиям программы и постараться воспользоваться ею, пока не введено каких-то ограничений. Предполагается, что впоследствии льготы будут предоставляться более адресно и по несколько иным механизмам.

Накануне глава государства поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по пролонгации льготных ипотечных программ до 2024 года. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение президент дал по итогам совещания по экономическим вопросам.

В том числе речь шла о возможном снижении ставки по кредиту для семей, имеющих двух и более детей. Вместе с тем важно помнить, что льготы и выгодные банковские предложения не отменяют взвешенного подхода к оформлению ипотеки, подчеркивают в Региональном центре финграмотности. В частности, нужно выбирать недвижимость, стоимость которой будет соответствовать вашей финансовой нагрузке. Предельный уровень размера платежа по ипотеке - 50% ежемесячного совокупного дохода семьи, а в идеале - не выше 30%.

Подтверждайте банку максимально полно свою платежеспособность: как правило, для этого достаточно справки 2-НДФЛ либо выписки о доходе из Пенсионного фонда (можно получить через сайт госуслуг). Некоторые банки принимают справки по форме банка/работодателя, декларации 3-НДФЛ и косвенные документы о доходе (например, о сдаче недвижимости в аренду). Все это увеличит шансы на получение кредита.

Не затягивайте процесс оформления сделки. Стандартный срок действия положительного кредитного решения банка - три месяца, однако в некоторых кредитных организациях в случае отсутствия выхода на сделку в течение 30 дней ставка может повышаться.

При прочих равных выбирайте предложения с дифференцированным графиком погашения, так как в этом случае размер итоговой переплаты по кредиту будет существенно ниже. Однако имейте в виду, что на начальном этапе обслуживания такого кредита придется вносить большие платежи, нежели при аннуитетной схеме.

Что касается подбора жилья, то здесь также есть моменты, которые не нужно игнорировать. Причем ищите подходящую недвижимость, ориентируясь на примерную сумму, которую вы готовы потратить, и одновременно подбирайте ипотечное предложение от банка. К примеру, лучше сразу подобрать несколько понравившихся вариантов: чем больше выбор, тем больше шансов найти квартиру, отвечающую всем требованиям и ожиданиям. Выясните, подходит ли объект под выбранную вами программу ипотеки: зачастую продавцы сразу же указывают этот нюанс в объявлении о продаже.

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