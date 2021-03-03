Ставрополь не видел такого снежного февраля уже более 40 лет

Тем временем улицы краевого центра посыпают пескосоляной смесью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По подсчетам экспертов, такого снежного февраля Ставрополь не видел уже более 40 лет.

- В связи с тем, что март планируется также относительно холодным и богатым на осадки, в администрации города принято решение сохранить график работы коммунальных служб в усиленном режиме - в три смены, - поделился первый заместитель главы Ставрополя Дмитрий Семенов.

Как рассказала «КП-Северный Кавказ» ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова, сейчас самая неблагоприятная погода: снег, метель. Ночью снова мороз, - 2.

- Сейчас очень быстро будет меняться погода, не будем успевать замечать. Так, 4 марта днем будет относительно тепло, не будет ветра. 5-6 марта прогнозируется прекрасная погода, без ветра и осадков. Днем, 5, 6 марта ожидается до +12.

Тем временем улицы краевого центра посыпают пескосоляной смесью. В этом помогают ГИБДД, машины ДПС сопровождают коммунальную технику. Также прочищают дорожные знаки и светофоры от налипшего снега

- Особое внимание уделяется спускам и подъемам. Все силы задействованы. Это видно в системе мониторинга работы коммунальной техники. Поставил задачу - привести дороги в «рабочее» состояние и контролирую это лично. Ситуация должна быть исправлена в минимальные сроки. Сейчас важно быть особенно внимательными на дорогах, - прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Кстати, отдельные дни с температурой ниже -30 градусов отмечались несколько раз. Отличились зимы 1968-1969, 1975-1976, 1982-1982, 1988 и 2001- 2002 годах. А утром 7 февраля 2012 года в Ставрополе погода побила рекорд холода. Температура воздуха понижалась до отметки -27,6 градусов!

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