«Инвитро» открыла медицинский центр в Ессентуках

Запись к врачу доступна по телефону: 8 (938) 349-61-20

В Ессентукахпо адресу улица Октябрьская, дом 458 начал принимать пациентов новый медицинский центр «Инвитро».

Новый медицинский офис предлагает более 2000 видов лабораторных исследований и врачебные услуги. Прием ведут врачи-специалисты: терапевт, акушер-гинеколог, кардиолог, невролог и педиатр, также доступна функциональная диагностика и УЗИ.

До 21 марта 2021 года в новом медицинском центре «Инвитро» будет действовать скидка 20% на все лабораторные исследования, также до 31 марта будет действовать скидка 30% на первичную консультацию врача-гинеколога и врача-терапевта.

Обратиться в любой медицинский офис «Инвитро» можно самостоятельно или по направлению врача. Формат результатов исследований соответствует государственным стандартам и принимается в любой поликлинике на территории страны.

Одноразовые вакуумные системы для взятия биоматериала делают процедуру быстрой и безопасной, а маркировка пробирок индивидуальными штрих-кодами исключает возможность перепутать образцы.

Медицинский офис выполнен в новом архитектурном стиле компании: пространство разделено на интуитивно понятные зоны с помощью ярких ниш в фирменных цветах «Инвитро» для создания наиболее комфортной и дружелюбной среды. В медицинском офисе приняты все необходимые меры профилактики COVID-19 – вход в медицинский офис возможен только в маске и перчатках. Зона рецепции оснащена защитным экраном, который отделяет персонал от пациентов, а также камерами распознавания лиц, что позволяет автоматически открыть карту пациента исэкономить время.

Подключив бесплатное SMS-уведомление, вы оперативно узнаете о готовности результатов исследований, а получить их можно удобным способом на выбор: по электронной почте, через личный кабинет на сайте www.invitro.ru или в медицинском офисе. Персональные данные пациентов строго конфиденциальны.

График работы: по будням с 7:00 до 19:00 и в субботу с 7:30 до 15:00, воскресенье – выходной день.

Запись к врачу доступна по телефону: 8 (938) 349-61-20.

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