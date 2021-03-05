Ставропольцы поздравляют с юбилеем вице-премьера края

Николай Великдань. Фото: пресс-служба губернатора СК.

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья:

Татьяна Чумакова.

- Уважаемый Николай Тимофеевич! От имени всех женщин Ставрополья и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Пусть этот замечательный весенний день порадует Вас добрыми словами, сказанными в Ваш адрес, хорошим настроением и прекрасной погодой!

Мы признательны Вам за огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса края, за Ваши энтузиазм и мудрость, за любовь к родному Ставрополью, которому Вы посвятили долгие годы своей трудовой жизни.

Сельское хозяйство было и остается передовым, и в этом, безусловно, немало Ваших заслуг. Ведь на ответственном посту первого заместителя председателя правительства края Вы многие годы курируете отрасль, помогаете нашим аграриям решать сложные вопросы, выбирать верный курс, идти в ногу со временем. Продукцию, произведенную в крае, знают и ценят далеко за его пределами. Потому что она сделана качественно и с любовью!

Наша общая задача - процветающий край, в котором живут счастливые люди, уверенные в завтрашнем дне, имеющие все возможности, чтобы учиться и трудиться, создавать семьи, растить детей, заботиться о близких, творить, добиваться больших и маленьких побед и осуществлять свои заветные мечты. Реализовать эти цели помогают и Ваши знания, профессиональный опыт, организаторский талант, житейская мудрость и человечность.

Спасибо Вам за Ваши неравнодушие и отзывчивость! От всей души желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной работы, новых достижений на Вашем профессиональном пути! И пусть все будет замечательно у Ваших близких!

Владимир ЛУКИНОВ, глава Кировского городского округа Ставропольского края:

- Уважаемый Николай Тимофеевич! Примите искренние поздравления в связи с 65-летием! О Ваших трудовых достижениях на аграрной ниве можно говорить бесконечно долго, ведь Вы - человек «от земли» и вложили в развитие этой непростой отрасли немало сил. Вы умеете грамотно совмещать свою активную трудовую деятельность и безукоризненное выполнение всех функциональных обязанностей с неугасающим интересом ко всему новому и передовому, происходящему в сфере агропромышленного комплекса.

От всей души выражаем Вам признательность за неравнодушное отношение к проблемам сельчан, за Ваши решения, помогающие сделать жизнь аграриев лучше. В эти дни Вы услышите много прекрасных слов о себе, и мы точно знаем, что они будут справедливы. Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, свершения всех замыслов и планов. Пусть тепло семейного очага всегда защищает Вас от жизненных невзгод, а будущее готовит много лет, наполненных добрыми событиями!

Сергей ТАРАНОВ, председатель СПК колхоз имени Ворошилова (Труновский район):

- Уважаемый Николай Тимофеевич! Примите самые искренние поздравления с юбилеем и позвольте выразить Вам благодарность за Ваш труд на благо родной земли! Вы на собственном опыте знаете, что успешно развивающийся агропромышленный комплекс - основа благополучия в экономике Ставрополья, его продовольственной безопасности. Вы немало потрудились для этого, пройдя долгий профессиональный путь, посвятив свою деятельность главному - сделать край процветающим, а жизнь ставропольцев - изобильной. От всей души желаю Вам и впредь оставаться полным сил, энергии и оптимизма! Будьте здоровы и счастливы!

Олег ПЕТРУХИН, директор ООО СХП «Плодородие» (Георгиевский район):

- Уважаемый Николай Тимофеевич!Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Позвольте поблагодарить Вас за Ваш профессионализм, многолетний труд, огромные усилия, которые Вы прилагаете для динамичного и успешного развития сельскохозяйственной отрасли Ставрополья и улучшения жизни селян, за Вашу дальновидность и отзывчивость! Уверен, под Вашим руководством у агропрома края впереди много больших достижений! Пусть цели реализуются, а Ваши опыт, мудрость и знания будут всегда востребованы! Здоровья, счастья, благополучия - Вам и Вашим близким!

Курбан ОМАРОВ, директор ООО СХП «Урожайное» (Георгиевский район):

- Уважаемый Николай Тимофеевич! От всего коллектива поздравляю Вас с 65-летием! Юбилей - прекрасный повод оглянуться назад, вспомнить былое и, конечно, наметить планы на будущее. Ведь впереди у Вас - новые дела, задачи, свершения и победы. И пусть на всем пути Вам всегда сопутствует удача. Мы ценим Вас как опытного хозяйственника, мудрого руководителя, знатока своего дела, ответственного и отзывчивого человека, которому понятны и близки нужды и чаяния аграриев. Мы благодарны Вам за то, что и на своем высоком посту первого заместителя председателя правительства Ставрополья Вы решаете вопросы энергично, по-деловому, понимая все сложнейшие нюансы агропромышленного комплекса, и к любому делу относитесь неравнодушно. Искренне желаем Вам здоровья, долголетия, мира и спокойствия в душе, успехов во всем. И пусть у близких все будет хорошо!

Юрий КАЙШЕВ, генеральный директор ООО Агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева» (Предгорный район):

- Уважаемый Николай Тимофеевич! Позвольте поздравить Вас с юбилеем и выразить Вам благодарность за Ваш огромный вклад в развитие Ставропольского края и одной из его главных отраслей - сельского хозяйства! На этом благородном пути Вы достигли высоких результатов и продолжаете направлять весь Ваш богатый профессиональный и жизненный опыт, большой внутренний потенциал, ответственность и незаурядный организаторский талант на решение насущных и очень важных задач. Вы снискали заслуженный авторитет среди своих коллег, аграриев, жителей края. Но вас ценят не только как хорошего руководителя и хозяйственника, но и как порядочного, принципиального человека, умеющего общаться и проявлять отзывчивость. Искренне желаем Вам здоровья, долголетия, жизнелюбия и оптимизма, успехов и благополучия - Вам и Вашей семье!