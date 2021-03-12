Очнулась и пошла в полицию: в Дагестане парень пытался задушить знакомую ради мобильника

Следственными органами возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Дагестана с заявление обратилась жительница Дербента, которая заявила, что ее знакомый пытался убить ее, чтобы завладеть смартфоном и телевизором.

Произошло все 10 марта в одной из квартир Дербента. 18-летний парень был в гостях у знакомой. В какой-то момент он набросился на нее, схватил за шею и стал душить. Девушка потеряла сознание, а молодой человек, уверенный в том, что с жертвой покончено, скрылся с места преступления, прихватив с собой телевизор, тюнер к нему и смартфон.

Жертва несостоявшегося убийцы пришла в себя и заявила на знакомого в полицию. Молодого человека удалось задержать, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по двумя статьям: «Покушение на убийство» и «Кража».

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В городе Дербент открыли уголовное дело против 26-летнего местного жителя

Его подозревают в убийстве тещи (подробности).