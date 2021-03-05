Ставрополь впервые принял большой баскетбольный турнир

В турнире участвует "Южный слон - СКФУ". Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ставрополе на «Юг-Арене» проходит финальная часть Студенческой лиги РЖД среди мужчин. За победу в сезоне борются восемь университетских сборных, в том числе - местная команда «Южный слон - СКФУ».

Болельщиков на трибунах не было, но за "Южного слона" болели студенты-организаторы. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

- Ставрополь первый год играет в элитном дивизионе АСБ, в котором играют 15 лучших команд из 800 возможных, - поясняет исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков. - «Южный слон» доказал всем, что это достаточно боеспособный коллектив, который имеет высокий спортивный уровень. В СКФУ сильная команда организаторов, есть высокая заинтересованность университета и региона. Поэтому мы считаем, что для Ставрополя проведение Финала восьми будет хорошим толчком для дальнейшего развития студенческого баскетбола.

В город съехались коллективы со всей страны. Это МГАФК (Московская область), МГУ (Москва), «УрФУ-Уралмаш» (Екатеринбург), СПбГУПТД (Санкт-Петербург), «Академия спорта» (ПГАФКСиТ, Казань), «Зенит-ЛГУ» (Санкт-Петербург) и «КФУ-Грифоны» (Симферополь). «Южный слон» представляет не только Ставропольский край, но и весь Северный Кавказ.

Черлидерши в перерыве. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

- Мы прекрасно стартовали в своем челлендже, - рассказывает главный тренер "Южного слона - СКФУ" Вагиф Гаджиметов. - Потом был небольшой спад из-за травм игроков. Но сейчас все в порядке. В лиге «Кавказ» мы обыграли всех соперников и готовы к такому высокому уровню, хоть и немного волнуемся - в первый раз в финальной части.

Престижность турнира подтверждается высоким статусом гостей. Так, в Ставрополь прибыл тренер команды МГУ и главный тренер мужской студенческой сборной России по баскетболу на Всемирной летней универсиаде 2019 года Андрей Павленко. Тренер МГАФКа Анатолий Лаптев считается самым титулованным наставником - он выигрывал Финал восьми пять раз. А среди игроков выделяется игрок МГАФКа Никита Падун, который играл за сборную России U-23 по баскетболу 3х3.

Организация финальной части Студенческой лиги РЖД стала важным шагом в развитии спорта в Северо-Кавказском федеральном университете.

- Ставрополь принимает такой турнир впервые. И нам было очень важно организовать Финал восьми на высшем уровне, - говорит ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Конечно же, мы будем болеть за «Южного слона», но, несмотря на исход, они уже молодцы. Само участие в соревнованиях говорит о том, что они в числе восьми лучших команд России.

Соревнования проходят три дня. Каждая команда сыграет по три матча. Для победы в Финале восьми нельзя проигрывать. «Южному слону» в первом матче достался очень серьезный соперник - студенты СПбГУПТД.

Первая часть игры баскетболистам СКФУ не удалась. Но потом спортсмены стали наращивать темп и даже взяли четвертую четверть - 19:14. Этого, однако, не хватило для победы. Ставропольцы уступили петербуржцам со счетом 49:68. Самыми результативными игроками «Южного слона» стали Антон Перепелюков и Анатолий Немыкин.

В первой игре ставропольский коллектив уступил. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

«Южный слон» теперь борется за 5-8 место. Следующую игру они проведут с «Зенитом ЛГУ».

Важность мероприятия для Ставропольского края отмечают в региональном министерстве физической культуры и спорта.

- Мы счастливы проводить мероприятия подобного уровня. Мы умеем, мы хотим и ждем, чтобы такие турниры чаще проводились в Ставропольском крае, - отмечает мастер спорта по баскетболу, заместитель министра Владимир Бельчиков. - У региона большие баскетбольные традиции. И мы очень рады, что появилась команда, выступающая в высшем студенческом дивизионе. Потому что об этом говорили давно, и вот плоды работы, которую проделал СКФУ. Министерство однозначно будет помогать и поддерживать направление.

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Во вторник губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отменил ограничения, запрещавшие посещение спортивных мероприятий болельщиками. Финал восьми станет последним турниром в крае, прошедшим без зрителей.