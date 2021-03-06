Айза Анохина разгадала, почему у нее «не клеится» с мужчинами

Блогер дважды разводилась. Фото: личная страница героя публикации в сети

Блогер и бывшая супруга репера Гуфа поняла, почему у нее не получается строить отношения с мужчинами. Айза Анохина перед сном выложила у себя в Instagram пост, в котором поделилась с фанатами ответом на главный в ее жизни вопрос.

- Дело в том, что все мужчины до встречи со мной были дикими самцами, такими веселыми сексуальными комками тестостерона, которых я привлекала физически, - рассуждает Айза. - Мы были такими свободными, такими дикими вместе. Их всех обязательно привлекал мой заманчивый характер: этакая свободолюбивая, дерзкая хиппи без границ. <…> Но когда гормональный период заканчивается, и приходит любовь, начинается новая история…

Анохина не договорила, предложив подписчикам угадать продолжение. Самый популярный в комментариях ответ – «ответственность».

С бывшим мужем Алексеем Долматовым, больше известным как Гуф, Айза познакомилась в Москве в 2005 году. Музыкант носил ее на руках и посвящал песни. Свадьбу они сыграли через три года, еще через два – у пары родился сын Сами. И хотя Айза помогла Гуфу справиться с наркотической зависимостью, простить измены сил не нашла. В 2013 году супруги развелись.

Гуф выкладывает фото бывшей жены, поздравляя с праздниками. Фото: www.instagram.com/therealguf/

В 2015-м Айза вышла замуж во второй раз за Дмитрия Анохина и родила ему сына Элвиса. Второй брак окончательно затрещал по швам в 2020 году, в том числе из-за нежелания Дмитрия видеть в Айзе «жену Гуфа».

Роман с певцом Олегом Майами еще продолжается. Два месяца назад Айза обнадежила фанатов, положительно ответив на вопрос: «Ты готова еще раз выйти замуж после двух разводов?».

На страничке Айзы много совместных фото с Олегом. Фото: www.instagram.com/aizalovesam/

- Если с Олегом будем вместе еще лет 6-10, то поженимся. Пока рано. Хочется получить от замужества новые эмоции, - ответила блогер.