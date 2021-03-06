Программа на 8 марта 2021 года в Ставрополе: офлайн-концерты и онлайн-выставки

8 марта - мамин день! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Программа на 8 марта 2021 года в Ставрополе, в отличие от погоды, порадует. Мероприятия организованы во всех районах города.

До 10 марта во всех помещениях для работы с населением при советах микрорайонов, библиотеках-филиалах и детских школах искусств будут проходить выставки, мастер-классы, литературно-музыкальные и исторические программы.

7 марта в Центре внешкольной работы Промышленного района (ул. Осетинская, 4) ждут на «Праздник самых милых дам - бабушек, сестренок, мам».

В этот же день в 15:00 начнется концерт камерного ансамбля «Элегия» творческого объединения «Аккорд» в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств (ул. Дзержинского, 115).

Помимо этого подготовлен ряд онлайн-мероприятий.

7 марта

концерт «Праздник любви, весны и красоты» от детской школы искусств № 4,

концерт «Мамочка милая, мамочка моя!» от лицея №38.

8 марта

виртуальное путешествие по выставке «Дунькин полк» от Музея Великой Отечественной войны «Память»,

праздничная концертная программа «Музыкальный сувенир» от Детской школы искусств.

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Следующий праздник, который отметят в Ставрополе - Масленица. Как она пройдет - читайте по ссылке.