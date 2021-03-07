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Биография Хеды Саратовой: чем запомнилась правозащитница из Чечни, которая скончалась 7 марта 2021 года. Печальную новость сообщили сегодня. Чеченской правозащитнице члену Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеде Саратовой было 55 лет.

Министр информации и печати региона Ахмед Дудаев. напомним, что Саратова участвовала в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру и «всегда была верна своей работе».

-Ее кончина - огромная потеря для нашей Республики. Выражаю соболезнования родным и близким! Дала геч дойла цунна! – написал Дудаев.

Хеда Саратова родилась 2 ноября 1965 года в Шатойском районе Чечено-Ингушской АССР. Училась в Чечено-Ингушскиом государственном университете им. Л. Н. Толстого, филологический факультет по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы. В 1992—1995 гг. работала корреспондентом Шатойской газеты «Ленин-Хо». А с 1995 года являлась независимым журналистом. Помимо прочего, Хеда Саратова оказывала помощь российским и зарубежным журналистам в освещении событий в Чеченской Республике в период с 1995—2002 годы. Последние годы своей жизни была членом Экспертного совета Уполномоченного по правам человека в РФ.

Напомним, что Хеда Саратова также разбиралась в резонансной истории смерти молодой чеченки, матери троих детей Мадины Умаевой. Правозащитница выслушивала родственников умершей чеченки, сторону семьи вдовца, а также участников нашумевшей истории. Все эти подробности озвучили в репортаже на ЧГТРК «Грозный».

Тогда мать умершей Мадины была убеждена, что ее дочь убили. И она намерена искать, правду в высших инстанциях.

- Если не дай Аллах, это подтвердится, то я больше чем уверена, что глава республики не оставит это дело. И наши следственные органы добьются того, что этот человек будет наказан. Таких вещей в Чеченской республике просто быть не может. Тем более не простят. Поэтому я хочу заверить наших граждан, что и правоохранительные органы и правозащитники и глава республики: все работают. И будем добиваться справедливости, - заявила тогда чеченская правозащитница Хеда Саратова.

- Совсем недавно мы говорили, что возможно, идешь на поправку. И сейчас мне сообщили, что тебя не стало. Часа три назад написала в Инстаграм на страницу Минздрава с просьбой, чтобы тебя срочно забрали в реанимацию. Родные боялись, да и ты говорят отказывалась от скорой, и потому друзья попросили кричать «SOS». А полтора часа назад тебя не стало, - написала в соцсети подруга умершей Залина Лакаева.

- Увидев твое фото, где ты поздравляла (общую знакомую) с днем рождения в конце февраля, я успокоилась, думала, самое страшное позади, и ты пошла на поправку. Мы ошиблись. Ты сгорала. Ковид не отпустил, - рассказала она.

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