Кадыров назвал смерть правозащитницы Хеды Саратовой большой потерей для чеченского народа

Фото: личная страница главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил глубокие соболезнования родным и близким умершей правозащитницы Хеды Саратовой.

- Сегодня оборвалась жизнь известной чеченской правозащитницы, члена Совета по правам человека при Главе Чеченской Республики, члена Экспертного совета Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Хеды Саратовой. Она была сильной и справедливой женщиной, которая посвятила свою жизнь защите граждан от преступных посягательств. Кадыров напомним, что в самые тяжелые для чеченского народа времена Саратова стала одной из немногих, кто открыто говорил о нарушениях прав жителей республики.

- При этом она всегда руководствовалась принципами непредвзятости, справедливости и гуманности. Этим принципам она осталась верна до конца своих дней, - подчеркнул Рамзан Кадыров.

- Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Хеды Саратовой, – написал глава Чечни на своей странице в сети.

- Ты была не просто сестрои для нас, ты была спасительницеи для нас, для тех, кто, стыдясь самого себя отдавал свою судьбу, саму жизнь в твои теплые руки. Ты не страшилась никого. Сам кровавыи Сатана вои ны пасовал перед тобои , когда ты буквально вырывала из его хищнои пасти тех, кто фактически уже был вписан в чудовищные списки неминуемои смерти. Ты удивительным образом находила самые нужные слова, что как живительныи бальзам проникали в самые черствые, самые обугленные пожарищами вои н людские сердца, после чего они оживали – написал сегодня на своей странице в сети первый заместитель руководителя главы и Правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Хеда Саратова родилась 2 ноября 1965 года в Шатойском районе Чечено-Ингушской АССР. Училась в Чечено-Ингушскиом государственном университете им. Л. Н. Толстого, филологический факультет по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы.

В 1992—1995 гг. работала корреспондентом Шатойской газеты «Ленин-Хо». А с 1995 года являлась независимым журналистом. Помимо прочего, Хеда Саратова оказывала помощь российским и зарубежным журналистам в освещении событий в Чеченской Республике в период с 1995—2002 годы.

Последние годы своей жизни была членом Экспертного совета Уполномоченного по правам человека в РФ.

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