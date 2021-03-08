"Не только итальянцы могут": житель Нальчика собрал Lamborghini в подарок девушке на 8 Марта

Азрет Долов делал концепт-кар 4 месяца втайне от суженой Фото: Предоставлено героем публикации

Житель Нальчика Азрет Долов решил удивить свою девушку Карину подарком к 8 Марта. И собрал Lamborghini Terzo Millennio в натуральную величину.

- Мы с ней встречаемся уже год. На первое 8 Марта, которое мы встретили вместе, подарок был скромный: мишка да цветы. А в этом году решил, что надо ее удивить. Вспомнилось, что она очень любит спорткары, - рассказывал Азрет в беседе с корреспондентом "КП".

Макет Lamborghini молодой человек начал собирать четыре месяца назад. Втайне от суженой.

- Я работаю менеджером в отеле. По вечерам оставался на работе. Девушка думала, что я организацией очередного мероприятия там занимаюсь. А я спускался в подвал гостиницы и в мастерской работал над макетом. Узнала она о машине по телевизору. Позвонила, обрадовалась.

Азрет с концепт-каром. Впереди еще много работы Фото: Предоставлено героем публикации

Модель выполнена в натуральную величину. Кузов пока из пенопласта, колеса от настоящей машины. Но на этом Азрет и его друзья не остановятся.

- Мы уже покрасили машину. Осталось нанести лак в два слоя, чтобы корпус был гладким. С макета будем варить раму, ставить мотор с Audi R8. На самом деле, макетов Lamborghini много, но почти все они воссоздают старые модели. А Lamborghini Terzo Millennio только одна, и сделали ее в Италии. Концепт-кар, не на ходу. Они заявили, что смогут привести ее в движение в течение 4-5 лет. А я хочу оживить свою модель за 1-1,5 года, чтобы доказать, что не только итальянцы могут собрать такой концепт-кар.

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