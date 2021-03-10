Жена экс-сенатора Арашукова привезет в Грозный свою коллекцию одежды

Аида Арашукова готовится представить коллекцию в Грозном. Фото: страница героя публикации в соцсети

Пока арестованный политик Рауф Арашуков продолжает знакомиться с материалами уголовного дела в стенах Лефортово, его супруга Аида Арашукова развивает свой дизайнерский бизнес. В начале апреля жена экс-сенатора намерена приехать в Грозный на традиционный фестиваль мусульманской моды Wandi Bazar.

- Мы с командой так вдохновлены, что подумываем, а не поехать ли нам на следующий Wandi Bazar, который состоится уже в начале апреля в Грозном, - написала на своей странице в Instagram Аида Арашукова.

Модный дом ARAIDA примет участие в фестивале впервые. По словам основательницы бренда, команда модного дома основательно подготовилась к участию:

- Тщательно изучив специфику и спрос гостей фестиваля, командой Araida была разработана эксклюзивная весенняя капсульная коллекция, - сообщает Арашукова подписчикам на странице бренда.

Модный дом жены экс-сенатора обещает представить, как вечерние, так и ежедневные образы.

Модный дом Аиды Арашуковой был основан в 2014 году. В 2015 году коллекцию вечерних платьев для мусульманок представили в гостиничном комплексе Adijuh Palace в Карачаево-Черкесии. Одной из моделей показа стала певица Зара, а среди гостей отметились Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук и Ксения Чилингарова.

После того, как стало известно об аресте сенатора Арашукова, его супруга закрыла аккаунт в социальных сетях, но спустя некоторое время вновь стала делиться с подписчиками тем, что происходит в ее жизни.

Напомним, политика подозревают в двух заказных убийствах, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. В ряде преступлений, в числе которых убийства, злоупотребление полномочиями, растраты, подозревают и отца бывшего сенатора — Рауля Арашукова.

К слову, невестка «газового короля» с большим трепетом отзывается о свекре, называя Рауля Туркбиевича папой. Так, в январе Аида Арашукова поздравила свекра с днем рождения, разместив поздравление на своей странице в социальной сети. Арашукова пожелала «папе» скорейшего возвращения домой, назвав «героем нашего времени».

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