Топ-5 старых машин на Ставрополье, которые стоят как элитная квартира

Советские автомобили пользуются спросом и в наше время. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мечта советского человека: накопил и купил!

Надежность, безопасность, вместимость, комфорт, экономичность — таковы основные требования к автомобилю предъявляет покупатель сегодня. Советскому человеку и в голову бы не пришло предъявлять хоть какие-то требования. Купить машину в СССР можно было с 50-х годов. До этого времени автопром был ориентирован на государственные нужды — выпускался грузовой и пассажирский транспорт. Так что покупка личного автомобиля была для советского человека мечтой. Для многих — несбыточной.

Право обладать легковым транспортном нужно было отстоять (своей очереди на покупку авто можно было прождать три, а то и четыре года) и заслужить (купить автомобиль мог лишь достойный гражданин советского общества). Продавали машины по заявкам с места работы, распределялись они неравномерно и, даже имея достаточную сумму на руках (копили годами), купить авто можно было далеко не сразу. В 60-е средняя зарплата составила 170 рублей в месяц, при этом «Москвич» стоил 5000 рублей, а «Волга» вдвое больше.

Но купить автомобиль — это ещё полбеды! Заправка и обслуживание личного транспорта были еще одной головной болью советского автолюбителя.

Массовый импорт подержанных иномарок, в том числе чешских Skoda, югославских Zastava и восточногерманских Trabant, Советский Союз открыл лишь в 1985 году. В Москве на тот момент насчитывалось около миллиона личных машин.

«Своя тусовка»: зачем берут ведро с болтами по цене двушки

Кто бы что ни говорил, но даже после развала Советского Союза советский автопром продолжает придерживаться намеченного когда-то курса: купить автомобиль 60-х по-прежнему сложно и дорого. Отдельные образцы продаются за огромные деньги, цена порой доходит до десятков миллионов рублей. Зачем же тогда покупать ведро с болтами по цене квартиры? Ответ на этот вопрос кроется в менталитете человека, рожденного в СССР. Такие машины, по мнению выходцев из Союза, обладают «душой». У владельцев раритета есть «своя тусовка». Большинство таких автолюбителей общаются, обмениваются деталями и, конечно же, встречаются на различных мероприятиях, где можно похвастать своим «железным конем».

Ставропольские автолюбители в «теме»

В последние годы рынок советских авто на Ставрополье достаточно богат. На продажу выставляют, как совсем простенькие машины 70-80-х, долгие годы простоявшие в гараже отца или деда, так и экземпляры, будто вчера сошедшие с заводского конвейера — с оригинальными запчастями и в заводской краске. Ценовой диапазон колеблется от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

«Комсомольская правда» собрала ТОП-5 самых дорогих советских автомобилей, которые сегодня можно приобрести на территории Ставропольского края. В «пятёрку» вошли самые, на наш взгляд, популярные модели: «Победа», «Запорожец» (он же «горбатый), «Москвич-400», «ГАЗ-21 Волга» и «ВАЗ-2101» («Копейка»).

5. Самой недорогой в нашем ТОПе оказалась «Победа» первого поколения, 1949 года выпуска. Пробег этой «ласточки» - 330 тысяч километров. Машина стоит на учете, продается с документами в городе Ставрополе. Хозяин готов расстаться с «Победой» в обмен на 230 тысяч рублей.

"Победа". Фото: Avito.ru Ставропольский край

4. Четвертую строчку ТОПа занял «Москвич-400» первого поколения с пробегом в 40 тысяч километров. Год выпуска указывается в описании так: до 1960 года. Купить авто можно за 300 тысяч рублей в Новопавловске Кировского района Ставропольского края.

"Москвич-400". Фото: Avito.ru Ставропольский край

3. На третьем месте расположился «горбатый». За «ЗАЗ-965 Запорожец», 1969 года выпуска, с небольшим пробегом в 10 тысяч километров, владелец из Пятигорска просит 450 тысяч рублей. К слову, авто продается в заводской покраске и с документами СССР.

"Запорожец" Фото: Avito.ru Ставропольский край

2. Второе место досталось «Копейке». За «ВАЗ-2101» 1977 года выпуска просят 700 тысяч рублей. Пробег у этой машины всего пять тысяч километров, правда от оригинала в ней почти ничего не осталось. Мастера сделали из нее эдакий суперкар, который значится «Копейкой» лишь по документам. Выставлена машина на продажу в станице Зольской Кировского района Ставрополья. К слову, в Зеленокумске продают оранжевую «Копейку» 1982 года выпуска в отличном состоянии с пробегом в 58 тысяч километров за 400 тысяч рублей, что по данным электронной торговой площадки в 10 раз дороже подобных моделей.

ВАЗ-2101". Фото: Avito.ru Ставропольский край

1. Ну и замыкает ТОП «ГАЗ-21 Волга». Советский люкс, 1970 года выпуска, с пробегом в 500 километров, после реставрации и с оригинальными запчастями, обойдется покупателю в три миллиона рублей. Продавец готов рассмотреть также вариант обмена машины на дом или квартиру в Пятигорске.

"ГАЗ-21". Фото: Avito.ru Ставропольский край

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