Красивая чеченка, снявшаяся для кутерье-гомосексуалиста: что стало с Илоной Бисултановаой

Чеченская красавица покорила всемирно известного дизайнера. Фото: ilona_bisultanova_1998

Красивая чеченка, снявшаяся для кутерье-гомосексуалиста, Илона Бисултанова родилась в 1998 году в селении Гехи-Чу. Росла в Москве, куда ее семья перебралась из-за неспокойной ситуации в родной республике. В 2000 году вернулась в Чечню, а позже снова переехала в столицу, где успешно вышла замуж. С детства Илона рисует и шьет. Раньше мастерила платья для кукол. Сегодня — мусульманские платья, юбки и головные уборы своего бренда.

Фото: ilona_bisultanova_1998

СКАНДАЛ ПРИНЕС СЛАВУ

Обладательница модельной внешности, несколько лет она снималась в рекламе. Самой престижной и одновременно скандальной стала фотосессия в строгом хиджабе для Dolce&Gabbana. «D&G» – бренд и всемино известный итальянский модный дом, основанный дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной.

Очарованный красотой чеченки Стефано выложил рекламное фото Илоны Бисултановой в хиджабе от «D&G» у себя в Instagram. Вероятно, совсем не полагая, что в России снимок произведет эффект взорвавшейся бомбы. Хотя и поговаривают, что вся эта шумиха была банальной пиар-акцией для раскрутки почти неизвестной Бисултановой. Семья девушки весьма обеспеченная, отец — успешный бизнесмен.

С чего началась история Фото: СОЦСЕТИ

В чем же скандал? Не секрет, что всемирно известный мэтр моды — гомосексуалист. А еще все знают, что людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией на Кавказе, мягко говоря, не понимают. Вот поэтому красивая чеченка стала объектом травли, на нее набросились с обвинениями в оскорбительном для мусульманки поведении. И особенно негодовали земляки. Целая баталия развернулась в комментариях под постом у Габбано. О красивейшей чеченке, снявшейся для «D&G», узнали все.

Фото: ilona_bisultanova_1998

ЧТО СЕГОДНЯ

Еще в 2015 году красивая чеченка, 17-летняя Илона, основала дизайнерскую студию-ателье в Грозном на главном в городе проспекте Путина. Но она по-прежнему оставалась лишь начинающим модельером. В 2017 году Бисултанова обзавелась настоящим бутиком в Москве на Кутузовском проспекте.

Фото: ilona_bisultanova_1998

С тех пор, особенно после скандала, она стала успешной. Одежда юной чеченки получила признание международного профессионального сообщества. Бренд был представлен в рамках международного проекта «Russia. Modest Fashion Week». Сегодня Бисултанова дважды в год выпускает коллекции, новинки — еженедельно. Илона много путешествует и посещает крупные показы мод.

Фото: ilona_bisultanova_1998

Кстати, Илона окончила факультет искусств в МГУ. Занимается не только шитьем одежды, но и живописью. Очень хочет стать хафизом — знатоком Корана наизусть.