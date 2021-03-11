Погода на Масленицу 2021 в Ставрополе: таких холодов город не видел 20 лет!

Погода на Масленицу в Ставрополе неприятно удивит Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода на Масленицу 2021 в Ставрополе не порадует теплом, к которому горожане так привыкли в середине весны. Обычно в это время воздух прогревается до 6-8 или до 10-12, а иногда и до 15-17 градусов. В прошлом году вообще был зафиксирован температурный максимум - плюс 18 градусов! В этом же году 14 марта станет самым холодным за последние 20 лет. Единственное, что радует - температурный рекорд со знаком минус, принадлежащий 1987 году (-11,4), побит не будет.

14 марта 2021 года станет самым холодным за последние 20 лет

По данным Гидрометцентра, в ночь на Масленицу в Ставрополе столбики термометров опустятся до минус 7. Днем ожидается минус 3 (по самым оптимистичным прогнозам - не выше минус одного), переменная облачность и небольшой снег. Бушевавший накануне ветер стихнет до 4-5 м\с (порывами - до 9-10 м/с).

Так что, собираясь на масленичные гулянья, одевайтесь теплее. И тогда праздник не омрачит даже вынужденное отсутствие в этом году легендарных блинов с лопаты.

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