В Дагестане ввели режим КТО из-за перестрелки силовиков с боевиком

Предполагаемые террористы оказали вооруженное сопротивление Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Советском районе Махачкалы (Дагестан) в 10.15 часов 11 марта впервые за долгое время ввели режим контртеррористической операции, сообщают в Оперативном штабе.

В Национальном антитеррористическом комитете Махачкалы уточнили, что после проверки информации о вероятной подготовке теракта неизвестный оказал вооруженное сопротивление. Засевшему в частном доме предполагаемому боевику было предложено сложить оружие и сдаться, на что тот ответил огнем по правоохранителям. В столице Дагестана идет перестрелка.

По состоянию на 11 часов известно, что спецоперация вошла в активную фазу. И силами правопорядка проводится вся необходимая работа для задержания преступника.

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