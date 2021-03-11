Лиза Могушкова: что случилось, кого она опозорила и где ее брат-убийца

Лиза Евлоева, или Лиза Могушкова

Что случилось с Лизой Евлоевой, по ошибке названной Лизой Могушковой - обсуждает весь Северный Кавказ. Девушку жестоко убил брат после оперативного видео, снятого в квартире торговца женщинами Исы Альтемирова.

Силовики задерживали одного из "кавказских Казанов". Тот не хотел сдаваться и, когда открылась дверь, кинул в нее гранату. Снаряд, правда, не разорвался. Чтобы не попасть в руки закона, Иса Альтемиров прыгнул в окно, полагаясь на чудо. Но умер.

На оперативное видео не попала сама цель спецоперации, но в кадре оказалась случайная девушка. Зачем Лиза Евлоева пришла в квартиру шантажиста, обманывавшего женщин, - доподлинно не известно. Но ролик слили в сеть, его увидел брат Магомедбашир Могушков. И тремя ударами ножа убил девушку, поскольку та "опозорила род".

Могушков сдался полиции в тот же день, чтобы заявить о том, что справедливость восстановлена. Против него возбуждено уголовное дело.

ПО ТЕМЕ

«Продавал чужих жён всем желающим»: полиция задержала «кавказского Казанову»

Полицейские Ингушетии спасают Аслана Гастемирова от гнева разъярённых мужей [видео] (подробности)

КРОМЕ ЭТОГО

Нападение 40 человек на центральную больницу в Ингушетии попало на видео

Нападавшие избили полицейских и выкрали своего раненого родственника средь бела дня [эксклюзивное видео]