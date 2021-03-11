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Стали известны подробности перестрелки с боевиком в центре Махачкалы

Появились кадры с места проведения контртеррористической операции
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Фото с места проведения спецоперации

Фото с места проведения спецоперации

В Махачкале с 10.15 часов 11 марта ведется контртеррористическая операция в Советском районе Махачкалы - в центре столицы Дагестана. Квартал оцеплен, действует режим КТО.

В НАК (Национальный антитеррористический комитет) сообщают, что силами правопорядка проверялась информация о возможной подготовке террористического акта и предполагаемый боевик, находящийся в частном доме на улице Батырая, на требование сложить оружие и сдаться открыл огонь по сотрудникам силового ведомства. Началась перестрелка.

Операция вошла в активную фазу. Появились кадры с места ее проведения:

Фото с места проведения спецоперации

Фото с места проведения спецоперации

Обновление на 12.20 по Мск: боевик уничтожен.

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