Масленица в Ставрополе 2021: куда сходить в выходные

Масленичные гулянья в Ставрополе начнутся с самого утра Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица в Ставрополе 2021 завершается 13-14 марта. В эти дни в краевой столице запланирован целый ряд праздничных мероприятий. Некоторые из них пройдут в онлайн-режиме, но без традиционных уличных гуляний, а также без ярмарки выходного дня горожане не останутся. Главное, тепло одеться - такой холодной середины марта в Ставрополе не было 20 лет. Итак, рассказываем, куда сходить в выходные.

Мероприятия в Ставрополе 13 марта 2021 года

10:30 - масленичные гулянья на открытой площадке возле Ставропольского дворца детского творчества (ул. Ленина, 292);

11:00 - праздник на открытой площадке возле жилого комплекса «Александровский парк» (ул. Партизанская, 2);

11:00 - гулянья на открытой площадке возле Дома культуры «Ставрополец» (ул. Трунова, 71);

11:00 - игровая программа на открытой площадке по адресу: ул. Краснофлотская, 32;

11:30 - праздничная программа в сквере Декабристов (ул. Ленина, 127);

12:00 - игровая программа на открытой площадке по адресу: ул. Ленина, 399-401;

13:00 - празднично-игровая программа на открытой площадке по адреу: ул. Тельмана, 238;

13:30 - развлекательная программа на открытой площадке возле культурно-досугового центра «Чапаевец» (пр. Чапаевский, 21);

14:00 - праздник на открытой площадке по адресу: ул. Чехова, 37;

14:00 - концертно-игровая программа на открытой площадке возле подразделения Ставропольского Дома культуры (ул. Серова, 482/1);

18:00 - молодежная дискотека на открытой площадке возле культурно-досугового центра «Пионер» (ул. Октябрьская, 101).

Мероприятия в Ставрополе 14 марта 2021 года

10:00 - игровая программа на открытой площадке по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1;

10:00, 12:00, 14:00 - праздничная программа «Гуляй, Масленица!» на открытых площадках по адресам: площадь имени генерала Ермолова, ул. Пригородная (природные родники), ул. Октябрьская 186/2.

11:30 - гулянья на открытой площадке по адресу: ул. Доваторцев, 86/1,2;

12:00 - гулянья на открытой площадке возле Центра детского творчества Промышленного района (пр-т Юности, 20);

12:00 - праздник блинов в библиотеке-филиале №4 (ул. Пушкина, 67Б);

13:00 - городской праздник в парке Победы (ул. Шпаковская, 111);

13:00 - развлекательная программа на открытой площадке по адресу: ул. Космонавтов, 4Б;

14:30 - народные гулянья на открытой площадке по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А.

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