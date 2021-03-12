Синоптик рассказала, когда на Ставрополье прекратится метель

Снова горожане опоздали на учебу и на работу: больше получаса мерзли на остановках в тщетных попытках дождаться маршруток Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние три дня в отдельных районах Ставрополья выпало больше месячной нормы осадков. Только за прошедшую ночь высота снежного намета местами выросла до 15 сантиметров.

Из-за этого утро для многих ставропольцев началось в многокилометровых пробках. Снова горожане опоздали на учебу и на работу: больше получаса мерзли на остановках в тщетных попытках дождаться маршруток.

Когда на Ставрополье прекратится метель, КП-Северный Кавказ» рассказала ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова.

По ее словам, самая неприятная погода жителей края ожидала сегодня, 12 марта 2021 года. Однако, синоптик уверяет, что к вечеру ослабеет ветер, снегопад прекратится. Но ближайшая ночь обещает быть морозной:

- И днем завтра, 13 марта будет - 3 по территории края. Суббота пройдет без существенных осадков. В воскресенье будет замечательная погода. Правда, в ночь на воскресенье будет морозной, - 6 градусов, а днем уже около нуля, - рассказала Светлана Пьянова.

Ситуация на дорогах Ставропольского края в условиях снегопада остается под контролем дорожных служб.

В неблагоприятных погодных условиях на федеральных и региональных трассах непрерывно продолжают работать около 300 единиц техники. Только за минувшую ночь израсходовано более 4 тысяч пескосоляной смеси.

Прошедшей ночью возникло затруднение проезда на трассе «Кавказ» от Невинномысска до села Курсавка. Был организован объезд через село Александровское. К утру движение восстановлено, но осуществляется с помощью экипажей ДПС организованными автоколоннами.

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