Синоптик рассказала, когда на Ставрополье прекратится метель

Снова горожане опоздали на учебу и на работу: больше получаса мерзли на остановках в тщетных попытках дождаться маршруток
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние три дня в отдельных районах Ставрополья выпало больше месячной нормы осадков. Только за прошедшую ночь высота снежного намета местами выросла до 15 сантиметров.
Из-за этого утро для многих ставропольцев началось в многокилометровых пробках. Снова горожане опоздали на учебу и на работу: больше получаса мерзли на остановках в тщетных попытках дождаться маршруток.
Когда на Ставрополье прекратится метель, КП-Северный Кавказ» рассказала ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова.
По ее словам, самая неприятная погода жителей края ожидала сегодня, 12 марта 2021 года. Однако, синоптик уверяет, что к вечеру ослабеет ветер, снегопад прекратится. Но ближайшая ночь обещает быть морозной:
- И днем завтра, 13 марта будет - 3 по территории края. Суббота пройдет без существенных осадков. В воскресенье будет замечательная погода. Правда, в ночь на воскресенье будет морозной, - 6 градусов, а днем уже около нуля, - рассказала Светлана Пьянова.
Ситуация на дорогах Ставропольского края в условиях снегопада остается под контролем дорожных служб.
В неблагоприятных погодных условиях на федеральных и региональных трассах непрерывно продолжают работать около 300 единиц техники. Только за минувшую ночь израсходовано более 4 тысяч пескосоляной смеси.
Прошедшей ночью возникло затруднение проезда на трассе «Кавказ» от Невинномысска до села Курсавка. Был организован объезд через село Александровское. К утру движение восстановлено, но осуществляется с помощью экипажей ДПС организованными автоколоннами.
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