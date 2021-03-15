В Дагестане пострадавший при обрушении моста доставлен в больницу

Груженый щебнем КамАЗ обрушил мост в Дагестане. Фото: администрация Шамильского района

В Дагестане при обрушении моста в Шамильском районе пострадал 47-летний водитель «КамАЗа» из селения Урма Левашинского района. На данный момент он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Его с места происшествия доставили в Шамильскую ЦРБ.

- Водитель КамАЗа Мусаев, житель селения Урма Левашинского района, помещен в «Шамильское ЦРБ». Состояние - средней тяжести, - сообщили в пресс-службе администрации Шамильского района.

В администрации сообщили также, что на данный момент на месте ЧС находится глава района Магомед Гасанов, а также председатель районного собрания депутатов Магомедамин Хизроев. На месте происшествия решается вопрос об организации дорожного сообщения между селами, которые оказались отрезанными от внешнего мира.

Комиссией предпринимаются меры для налаживания объездной дороги в данные села, - сообщили в администрации района.

Отмечается, что обвал моста произошел в тот момент, когда на конструкцию въехал груженый щебнем КамАЗ. Груз должен был быть доставлен в селение Гоор, где проводится ремонт дорог.