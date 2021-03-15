Банковские заемщики, пострадавшие от COVID-19, могут оформить реструктуризацию долга

Получить помощь заемщики могут до конца месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рекомендации Банка России по обеспечению помощи банковским заемщикам, столкнувшихся в период распространения коронавирусной инфекции с падением доходов более чем на 30% или заболевших COVID-19, продолжают действовать до конца марта.

Напомним, что в рамках реализации федерального закона 106-ФЗ заемщики получили право обратиться в банк с просьбой о приостановлении своих обязательств или снижении размера платежа. Кредитор, в свою очередь, может установить кредитные каникулы до шести месяцев, если доходы заявителя за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Важно, что на этот период не допускается начисление неустойки за просрочку уплаты основного долга или процентов. Главное - заемщику нужно документально подтвердить свою непростую жизненную ситуацию.

При этом в законе указано ограничение по сумме кредита: кредитные каникулы предоставляются физическим лицам, если она не превышает 100 тысяч рублей по кредитным картам, 250 тысяч рублей при потребительском кредите, а также 2 млн рублей по ипотеке в регионах, включая Ставрополье. Впрочем, эти «рамки» не помешали получить помощь тем, кто обладает кредитами с иными параметрами.

На Ставрополье в основном работают крупные кредиторы, которые также оперативно запустили собственные программы для поддержки заемщиков, попавших в сложную ситуацию. Это позволило прежде всего значительно расширить число адресатов, имеющих право на льготы или смягченные условия.

По данным Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России, кредитные организации региона по итогам 2020 года провели реструктуризацию (включая кредитные каникулы) 35,5 тысячи кредитных договоров физических лиц на общую сумму 11,7 млрд рублей, в том числе по собственным программам - 32,4 тысячи договоров на сумму 10,3 млрд рублей.

Добавим также, что в регионах СКФО, по данным Национального бюро кредитных историй, на протяжении второй половины прошлого года показатель кредитного здоровья не менялся. Хотя в 4-м квартале 2020 года в большинстве федеральных округов страны было зафиксировано его «ухудшение».

При вычислении показателя кредитного здоровья учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа. При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.

- Действительно, не наблюдается какого-то сильного ухудшения ситуации с выполнением кредитных обязательств ставропольцев, как было, например, в самом начале пандемии, - объясняет координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко. - Ведь в целом в 2020 году стал более тщательным контроль со стороны банков за выдачей кредитов, да и многие граждане стали придерживаться сберегательной модели финансового поведения.

Кроме того, весьма полезными и своевременными оказались и мероприятия государства по реструктуризации кредитов населения в период пандемии коронавируса. И те, кто еще испытывает на себе его последствия, до конца марта смогут воспользоваться послаблениями.

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