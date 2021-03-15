В Кабардино-Балкарии начали проверку после отравления шестерых детей угарным газом

Проверка покажет, кто виновен в происшествии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кабардино-Балкарии, пригород Нальчик, в ночь на 15 марта угарным газом отравились шестеро детей. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского следственного комитета, в частном доме, где они находились, произошло накопление газа в комнатах из-за неверно смонтированного канала дымоудаления.

- Трое несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение, здоровью остальных угрозы нет, - комментируют в надзорном ведомстве. - Проверочные мероприятия продолжаются.

На минувшей неделе угарным газом отравились четверо детей и двое взрослых в Дагестане. Так же — у себя дома, после чего были доставлены в больницу. Врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

А прошлой осенью газом из-за неисправности оборудования отравилась насмерть 16-летняя студентка из Кисловодска (Ставропольский край). На скамье подсудимых оказалась хозяйка съемной квартиры и председатель правления товарищества собственников жилья многоквартирного дома, в котором произошла трагедия.