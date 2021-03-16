Ставропольцы смогут оценить свой риск тяжелого течения COVID-19

Жители Ставропольского края, еще не переболевшие COVID-19, смогут узнать, насколько их организм подвержен риску тяжелого течения коронавирусной инфекции. Такую возможность предоставила Лаборатория «Гемотест», разработавшая специальный комплекс из двух анализов.
Согласно данным Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция протекает более тяжело при повышенной свертываемости крови и наличии сахарного диабета. На основе этих данных «Гемотест» включил в свой комплекс исследования для выявления преддиабета и нарушений системы свертываемости крови.
Первый показатель, нужный для оценки риска – гликированный гемоглобин. Он поможет понять, как часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения на протяжении трех месяцев до анализа. Это исследование позволяет выявить нарушение углеводного обмена на ранней стадии и предупредить развитие сахарного диабета.
Второй показатель – международное нормализованное отношение, или МНО. Эта величина характеризует общее состояние свертывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Ее применяют для общей, или скрининговой, оценки состояния системы свертывания крови.
Стоимость анализа – 680 рублей (Михайловск, Кисловодск, Ессентуки, Геориевск, Новопавловск – 630 рублей) без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста» – получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.
Адреса лабораторных отделений «Гемотест»:
Ставрополь
• проспект Юности, 24А
• Мира, 266/3
• Серова, 154
• Тухачевского, 20/2
Михайловск
• Войкова, 417
Невинномысск
• Менделеева, 33
Пятигорск
• Октябрьская, 14
Кисловодск
• 40 лет Октября, 22А
• Широкая, 39
Ессентуки
• Пятигорская, 115А
Минеральные Воды
• Гагарина, 48А
• проспект 22-го партсъезда, 90/1
Георгиевск
• Калинина, 148
Новопавловск
• Центральная, 17