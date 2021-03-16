Ставропольцы смогут оценить свой риск тяжелого течения COVID-19

Жители Ставропольского края, еще не переболевшие COVID-19, смогут узнать, насколько их организм подвержен риску тяжелого течения коронавирусной инфекции. Такую возможность предоставила Лаборатория «Гемотест», разработавшая специальный комплекс из двух анализов.

Согласно данным Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция протекает более тяжело при повышенной свертываемости крови и наличии сахарного диабета. На основе этих данных «Гемотест» включил в свой комплекс исследования для выявления преддиабета и нарушений системы свертываемости крови.

Первый показатель, нужный для оценки риска – гликированный гемоглобин. Он поможет понять, как часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения на протяжении трех месяцев до анализа. Это исследование позволяет выявить нарушение углеводного обмена на ранней стадии и предупредить развитие сахарного диабета.

Второй показатель – международное нормализованное отношение, или МНО. Эта величина характеризует общее состояние свертывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Ее применяют для общей, или скрининговой, оценки состояния системы свертывания крови.

Стоимость анализа – 680 рублей (Михайловск, Кисловодск, Ессентуки, Геориевск, Новопавловск – 630 рублей) без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста» – получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест»:

Ставрополь

• проспект Юности, 24А

• Мира, 266/3

• Серова, 154

• Тухачевского, 20/2

Михайловск

• Войкова, 417

Невинномысск

• Менделеева, 33

Пятигорск

• Октябрьская, 14

Кисловодск

• 40 лет Октября, 22А

• Широкая, 39

Ессентуки

• Пятигорская, 115А

Минеральные Воды

• Гагарина, 48А

• проспект 22-го партсъезда, 90/1

Георгиевск

• Калинина, 148

Новопавловск

• Центральная, 17