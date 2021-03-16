В Махачкале из-за угрозы загрязнения прекращена подача воды в дома 35 тысяч человек

В дома махачкалинцев прекращена подача воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Махачкале временно приостановлена подача воды в двух районах города. Решение принято городскими властями из-за угрозы загрязнения. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Махачкалаводоканал».

Сейчас в Махачкале происходит таяние снега, и грязные воды попадают в канал имени Октябрьской революции. Чтобы талая вода не попала в Хушетское водохранилище, руководством «Махачкалаводоканал» было принято решение о перекрытии шлюзов.

В итоге в зону отключения водоснабжения попали более 35 тысяч жителей, в том числе порядка 9 тысяч - дети. Вода не поступает в 49 высотных и более 4,5 тысяч частных домов.

- Ведется мониторинг загрязнения воды. Принимаются все меры для восстановления водоснабжения. Планируется организовать подвоз воды 10 водовозами, - отметили в ведомстве.

Напомним, 9 марта в Махачкале был зафиксирован очередной случай массового заболевания острой кишечной инфекцией. В течение нескольких суток в больницу поступили более 50 человек. По факту отравления горожан следственными органами республики было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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