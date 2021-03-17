Жительница Грозного зарабатывает сотни тысяч на спичках

Мечети художницы скупают частные коллекционеры. Фото: instagram.com/hadidja_i_/

Необычное увлечение талантливой жительницы Грозного Хадижи Исмаиловой превратилось в настоящую работу, которая приносит ей не только хороший заработок, но и удовольствие. Хадижа Исмаилова создает из спичек модели самых красивых мечетей планеты.

Творческая жилка проявилась у Хадижы еще в детстве и, судя по всему, передалась от отца-художника. Он также из спичек создавал миниатюрные строения, - рассказала Хадижа "Чечне Сегодня". Эти домики, которые так любила разглядывать Хадижа, и послужили вдохновением. В школьные года Исмаилова много рисовала, особенно портреты. Рисование пришлось оставить, а рисунки — выбросить. Оказывается, ислам это запрещает.

На создание мечетей у художницы уходит от нескольких недель до нескольких месяцев. Так, свою первую мечеть «Сердце Чечни» художница создавала полгода.

Перед началом работы Хадижа едет к мечети, которую собирается создать. А уже потом, после знакомства со зданием, приступает к работе. В своей деятельности она использует лишь клей и спички. Ее работы очень ценятся среди частных коллекционеров, которые готовы выложить за прототип религиозного здания от 100 тысяч рублей.

Хадижа создает удивительные работы. Фото:instagram.com/hadidja_i_/

Свои удивительные модели Хадижа показывает в Instagram. На ее страничку подписаны 15 тысяч человек. Кстати, в 2016 году она стала обладательницей интернет-премии «Признание» в номинации декоративно-прикладное искусство.

- Очень приятно получить первое место за мое творчество! Благодарю всех организаторов и руководителя интернет-премии «Признание 2016» Исмаила Денильханова, - прокомментировала Хадижа полученную ею награду.

Как признается сама Хадижа, аккаунт в соцсетях она не продвигает, люди подписываются сами — тянутся к прекрасному!