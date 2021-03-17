Не понимала, что делает: 17-летнюю девушку, зарезавшую спящих сестру и мать, отправят лечиться

Суд рассмотрит дело об убийстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Чечне в ближайшее время рассмотрит дело о жутком убийстве двух женщин, которое произошло летом 2019 года в станице Гребенская. В убийстве старшей сестры и матери обвиняют 19-летнюю девушку, которой на момент преступления было всего 17 лет.

Как удалось выяснить следствию, в августе 2019 года, несовершеннолетняя дождалась пока все в доме уснут, взяла нож и стала бить им старшую сестру, с которой у нее никак не складывались отношения. За дочку вступилась проснувшаяся от шума и криков мать. 53-летнюю маму 17-летняя дочка жалеть не стала и нанесла ей ряд ударов ножом.

Обе женщины скончались от полученных ранений, а несовершеннолетняя попала под следствие. В отношении нее было заведено дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Во время следствия стало известно, что подозреваемая в момент преступления вряд ли осознавала, что совершает. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила у девушки психические отклонения.

- Комиссия судебно-психиатрических экспертов обнаружила у девушки признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Чечне.

В ведомстве отметили, что дело передано в суд. Прокурор будет просить суд направить обвиняемую на принудительное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чечне мачеха, избившая трехлетнюю падчерицу до полусмерти, получила срок почти в 10 лет

В Октябрьском районом суде Грозного завершился громкий процесс по делу об избиении трехлетней жительницы Чечни Мархи Юсуповой. На скамье подсудимых была мачеха девочки - Марина Байсултанова (подробности)