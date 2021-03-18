«Опасен для человечества»: Кадыров назвал Байдена «пугалом» и пригласил на лечение в Грозный

Кадыров раскритиковал Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко высказался в адрес Джо Байдена, президента Америки. Чеченский лидер отреагировал на интервью американского президента, в котором тот дал негативную оценку российской власти.

- Честно говоря, я представлял себе Байдена более грамотным политиком. Думал, что у него свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром. Я ошибся. Оказалось, что это очередное пугало, усаженное Госдепом на место предшественника, - заявил Кадыров в своем Telegram-канале, отметив, что Байден, видимо, принимает что-то, что влияет на его психическое состояние.

Рамзан Кадыров обратился и к администрации Белого дома, чтобы те пристальней следили за своим главой, чтобы тот ненароком не нажал на «красную кнопку».

- Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но, как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества, - написал глава ЧР.

Президент Чечни напомнил, что ранее внес Байдена в свой личный санкционный список, но раз тому нужна квалифицированная помощь, а американские медики не справляются, то готов отменить «санкции» на время.

- Учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память, - заявил Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни Кадыров заявил, что ждет чемодан долларов от ФБР за информацию о Пригожине. Сделал это он после того, как ФБР опубликовало в Twitter данные о розыске россиян по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. В списке оказался и Евгений Пригожин, за информацию о котором американское ведомство предложило вознаграждение в 250 тысяч долларов.

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Поборник здорового образа жизни, чеченский лидер нередко проверяет подчиненных на стойкость и, порой, критикует их за чрезмерно выросший живот (подробности).