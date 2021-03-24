Репутация регоператоров оказалась под ударом из-за защиты персональных данных

Оформить договор с регоператором - обязанность потребителя Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На Ставрополье «мусорная» реформа стартовала с 2018 года. Регион стал одним из первых, где территорию поделили на условные зоны и определили регоператоров для работы.

Так, в соответствии с реформой, вывоз мусора - услуга коммунальная и оплачивается по количеству фактически проживающих. При этом предельный тариф устанавливается региональной тарифной комиссией Ставропольского края.

Казалось бы, за три года реформы процесс взаимодействия между поставщиком услуги и конечным потребителем должен был быть отлажен, но на деле регоператоры в своей деятельности продолжают сталкиваться с трудностями, обусловленными пробелами в законодательстве. Речь ведется о законе о защите персональных данных. Регоператоры по-прежнему не получают полных данных о количестве зарегистрированных и проживающих граждан, а взыскивать долги вынуждены через суд.

Долги по коммуналке взыскивают через суд Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Так, в начале марта мировым судом в городе Новопавловске был вынесен судебный приказ о взыскании задолженности с потребителя из станицы Зольской Кировского городского округа СК. Уже после того, как копия приказа была получена собственниками жилья, выяснилось, что в должниках оказался 7-летний мальчик. В глазах общественности «непорядочными» оказались судья и регоператор ООО «ЖКХ». По факту же судья и регоператор попросту не владели персональными данными собственника-потребителя.

- Поскольку собственники за весь период ни разу не обращались к региональному оператору для подачи данных о количестве зарегистрированных и проживающих или их уточнения, отсутствовала сама возможность узнать сведения о них, тем более об их датах рождения. Пользуясь своим законным правом, региональный оператор запросил и получил выписку из ЕГРН. В документе обозначены 3 собственника без персональных данных. В отношении них и были подготовлены заявления о вынесении судебных приказов в соответствии с долями, где также было указано «дата рождения неизвестна», - рассказали в ООО «ЖКХ».

Регоператор действует на основании публичной оферты, если потребитель не заключил индивидуальный договор. Проблема отсутствия персональных данных собственников, по мнению регоператора, носит общефедеральный характер.

- Отсутствие полной информации о потребителях у регоператоров – проблема общефедеральная. Данные по-прежнему приходится собирать из имеющихся официальных открытых источников, в которых, как показывает практика, информация не является полной, - говорит Иван Спирин, заместитель директора ООО «ЖКХ».

В компании отметили, что предоставлять данные согласно Правил предоставления коммунальных услуг, Правил обращения с ТКО - это обязанность потребителя, которой «должник» зачастую пренебрегает.

По словам руководства ООО «ЖКХ», компанией в адрес прокуратуры Ставропольского края, а также на имя губернатора СК Владимира Владимирова было направлено обращение о помощи в разрешении создавшейся проблемы. Регоператор просит оказать содействие в предоставлении информации о количестве зарегистрированных и проживающих граждан в жилых помещениях с необходимыми данными.

НА ЗАМЕТКУ

Потребитель вправе получить заключенный с регоператором договор в бумажном виде. Для этого нужно посетить абонентский отдел регоператора по месту проживания с документами, подтверждающими количество проживающих, зарегистрированных и данными о них.

Кстати, при заключении договоров с потребителем компания предоставляет возможность оформить льготы 12 категориям населения, в числе которых: многодетные семьи, граждане с инвалидностью, лица, достигшие 70- и 80-летнего возраста и другие.