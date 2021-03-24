По факту взрыва гранаты в дагестанской школе возбуждено дело о халатности

По факту взрыва в школе заведено уголовное дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Дагестане по факту взрыва учебно-имитированной гранаты РГД-5 в руках учителя ОБЖ во время урока возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

Правоохранительные органы выясняют, как среди учебного материала оказался запал гранаты, взрывом которого 37-летнему педагогу оторвали фаланги четырех пальцев руки.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе, каким образом учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты оказался среди учебно-технической базы школы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

В ведомстве отметили, что помимо прочего, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности использования учебного инвентаря во всех образовательных учреждениях города.

- Ход расследования возбужденного по данному факту уголовного дела по статье «Халатность» поставлен на контроль, - уточнили в пресс-службе прокуратуры РД.

РГД-5 взорвалась во время разборки. Фото: оперативная съемка

Напомним, взрыв гранаты произошел днем 23 марта в школе №10 города Хасавюрт. Учитель ОБЖ готовил четырех учеников к соревнованиям. Взяв руки учебную гранату, он намеревался показать ребятам, как она разбирается. При разборе верхней части устройства, педагог услышал щелчок и, чтобы обезопасить учеников, зажал гранату в руке и отвернулся. Запал взорвался и учителю оторвало четыре пальца. Целым остался лишь мизинец.

Первую помощь педагогу оказал мальчик-ученик. Он быстро среагировал — снял ремень и перетянул учителю поврежденную руку. Кровоток удалось остановить. Пострадавшего педагога доставили в больницу, а на место ЧП прибыли правоохранители.

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