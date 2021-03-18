«Украли в жены»: на Кавказе объявили в розыск бесследно пропавшую школьницу

Фото: ГУ МВД по РД

В дагестанском селе Леваши бесследно исчезла 16-летняя Патимат Гасанова. Школьница ушла из дома с черным рюкзаком еще 9 марта, и с того дня о ней ничего не известно. Семья уже написала заявление в полицию. Девочку объявили в розыск.

В республиканском МВД уточняют, что Патимат была одета в фиолетовую куртку и джинсы. Девятиклассница с утонченными чертами лица, предполагают правоохранители, могла быть похищена в «жены». На Кавказе, особенно в селах и небольших городах, еще живет давняя традиция воровать невест. Криминальный мотив — убийство, маловероятен. Но это мало успокаивает родных.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят звонить по телефону: 8-964-050-14-14 (дежурная часть МВД по РД).

Напомним, в конце прошлого года случайный прохожий в дагестанском Хасавюрте отхлестал по лицу «жениха» и отбил у троих парней «невесту», которую пытались затолкать против воли в «Ладу Приору».

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