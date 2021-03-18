«Дочку били в доме отца и издевались»: жуткие откровения матери, которая вернула ребенка после развода с кавказцем

Женщина опубликовала видео в Инстаграме, на котором родственники бывшего супруга провоцировали мать: то красили волосы малышки, то показывали, что дочь болеет, а та, мол, не может с ней повидаться Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в соцсетях появилась откровенная история жительницы одной из республик Северного Кавказа, которая заставила вздрогнуть. Так, мать рассказывала, что уже почти год не может встретиться со своей дочерью после того как развелась с мужем.

Женщина опубликовала видео в Инстаграме, на котором родственники бывшего супруга провоцировали мать: то красили волосы малышки, то показывали, что дочь болеет, а та, мол, не может с ней повидаться.

Вся эта ситуация сразу же привлекла внимание местных блогеров. Но, не успели они разобраться в истории, как мать девочки записала видеобращение, мол, все в порядке, «все вопросы обещали решить».

Не все доверительно отнеслись к ролику женщины. Многие считали, что мать вынудили записать это видео. Спустя неделю героиня нашумевшей истории рассказала подробности личной трагедии активистам организации «Хеда-медиа».

«КП-Северный Кавказ» писала о том, что в этот проект обращаются женщины, чьи дети вопреки исламским и светским законам после развода остались с отцом.

Итак, Айна, чье имя изменено по просьбе героини согласилась рассказать, как это было.

- Многие женщины находятся под влиянием стереотипов, что после развода ребенок непременно должен жить у отца. Окружающие тоже давят. Но если есть силы, можно найти пути и преодолеть. Каждая ситуация индивидуальна. Расскажу, как сложилась моя. Когда поняла, что ребенок похищен и возвращать ее не намерены, я решила обратиться в суд. У меня не было средств на адвоката для ведения дела, поэтому я подала заявление, которое составил профессиональный юрист за одноразовую оплату.

В доме отца девочка заболела. По словам матери, она купила лекарства. Передала семье, где живет малышка, но они не стали их использовать Фото: Евгения ГУСЕВА

В течение месяца ничего не происходило, мне пришлось найти деньги и нанять адвоката для сопровождения дела. Оказалось, что мое заявление об определении места жительства дочки со мной осталось без движения. Защитник подал его снова и дополнил ходатайством о порядке общения, на случай, если мне откажут. Об этом ходатайстве стоит помнить, даже если у вас нет возможности оплатить защитника, - ходатайствовать можно самой. Отказать не имеют права.

Многие женщины находятся под влиянием стереотипов, что после развода ребенок непременно должен жить у отца Фото: Евгения ГУСЕВА

В иске мне отказали, сославшись на традиции. Но если бы я хотела рассмотрения по традициям, я бы ограничилась походом в муфтият, где мне отказали ранее. А я пошла именно в суд! Заключение органов опеки и психолога было на моей стороне. Дочку били в доме отца и издевались.

Я собирала доказательства, планируя подать апелляционную жалобу в Верховный суд. Я боялась, как и все, выкладывая в сеть факты насилия, но не могла иначе, - я спасала ребенка. Дочка говорила, что ее там бьют и издеваются над ней, - делится мать малышки.

В доме отца девочка заболела. По словам матери, она купила лекарства. Передала семье, где живет малышка, но они не стали их использовать. Тогда Айна не выдержала и решила рассказать о своей боли в Инстаграм:

- Со мной связался мулла, пригласил на комиссию. Туда бывший муж привел нашу дочь, приехали и психологи. Ребенка обследовали, опросили, дали порисовать. Дом мамы (меня) она нарисовала, как семью, держащуюся за руки. А дом отца на картинке был с большим замком и черное дупло рядом. Она просилась к маме. В итоге девочку передали мне, - делится Айна.

По словам героини истории, когда она ехала с малышкой домой, девочка всю дорогу плакала:

- Я спросила, что случилось? Она говорит, «мама, а ты меня точно не отдашь»? Тогда и я не смогла сдержать слез. Больше никогда ее не отдам!

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