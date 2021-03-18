Кадыров поддержал обращение полка полиции к Путину

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рамзан Кадыров поддержал позицию полка полиции имени Ахмата Кадырова в вопросе нападок "Новой Газеты". По его словам, нет никаких оснований для заявлений о внесудебных расправах в Чечне, а также для тревоги журналистов о своем здоровье и жизни.

Кадыров назвал опубликованные материалы клеветой, порочащей честь и достоинство тысяч военных, которые ведут борьбу с терроризмом.

- Ведь мы прекрасно видим, как в "Новой Газете" никак не могут смириться с мыслью, что в Чеченской Республике окончательно и бесповоротно покончено с терроризмом. Здесь мир, порядок и полная безопасность, хотят этого в "НГ" или нет, - заявил Кадыров.

Он отметил, что ничто не может пошатнуть стабильность в республике, тем более такие заявления.

- Сегодня мы празднуем семилетие воссоединения Крыма с Россией. Это праздничная дата. Точно также мы не имеем права забывать и про Чеченскую Республику. Она прошла очень тяжелый путь для полноценного возвращения в состав России, - подчеркнул глава Чечни.

Напомним, с начала 2021 года издание "Новая Газета" опубликовала ряд материалов, в которых говорится о внесудебных расправах в Чеченской Республике. Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни попросили президента России Владимира Путина обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.

Песков же ответил, что они обратились "не по адресу" и президент не разбирает иски к СМИ.