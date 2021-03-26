Четверо погибших: в Дагестане машина сорвалась с 60-метрового обрыва

Жертвами ДТП в Дагестане стали четыре пожилых человека Фото: МВД по Дагестану

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу, 26 марта, в Акушинском районе Дагестана. Жертвами автомобильной катастрофы стали четыре жителя Дербента.

Как стало известно «Комсомольской правде», на пятом километре автодороги «Цугни — Кассагумахи — Карбачимахи» 63-летний водитель не справился с управлением. В итоге машину на значительной скорости понесло в бок на трассе, и автомобиль сорвался в 60-метровую пропасть. Приземлилось транспортное средство на крышу, выжить при таком падении не удалось никому из находившихся в авто.

На момент автоаварии в автомобиле, помимо водителя, находились еще три жителя Дербента — 59, 73 и 79 лет. Все они получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия.

На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. В ближайшее время транспортное средство будет эвакуировано. По факту ДТП проводится проверка.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе МВД по Дагестану.

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