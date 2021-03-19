Губернатор Ставрополья прокомментировал слова президента США Байдена о Путине

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров записал видео о недавнем высказывании президента США Джо Байдена в отношении президента России.

Глава нашего региона считает его слова оскорблением в адрес всей страны и всего народа. По мнению Владимирова, «тут невозможно оставаться в стороне».

- Президенты Америки давно свои внутренние неурядицы и отсутствие полной борьбы с коронавирусом пытаются компенсировать за счет таких высказываний в адрес нашей страны. И здесь они бесятся, что наш президент достойно ведет борьбу с коронавирусной инфекцией, наш президент вернул Крым в Российскую Федерацию. Наш президент сегодня делает все для того, чтобы экономический потенциал России не снижался, и от этого все мировое сообщество в лице, наверное, американского президента начинает беситься. Нашего президента уважают в мире, - начал свое видеобращение губернатор.

- Уважаемый Джо, Вы родились в ноябре 1942 года, посмотрите, что было в России? У нас была Сталинградская битва, которую мы выиграли терпением и умом. Уважаемый Джо, Вы ходатайствовали о начале бомбежки Югославии, поддерживали вторжение в Ирак. И после этого, Вы говорите о нас в каких-то нелицеприятных формах? Вы не правы. Джо, ты не прав, - подытожил глава Ставрополья.

Напомним, 46-ой президент США Джо Байден впервые после вступления в должность дал большое интервью. Получилось оно скандальным: в разговоре с журналистом американского телеканала ABC, хозяин Белого дома назвал своего российского Владимира Путина коллегу убийцей.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале опубликовал пост, в котором отметил, что режимы в Америке меняются, но ни один из ее руководителей не отступает от роли мирового шерифа.

Чеченский политик попросил администрацию Белого дома очень внимательно следить за Байденом:

- Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай Бог, нажать на красную кнопку и прощай американская мечта, - пояснил Р. Кадыров. - Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

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