"Пустились в бега": хулиганы, избившие отца с ребенком в Ставрополе, объявлены в розыск

Фото инцидента

В Ставрополе объявили в розыск двух хулиганов, которые избили отца в микрорайоне "Перспективный". Против них заведено уголовное дело по двум статьям, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 17 марта, после 22 часов, около круглосуточного магазина. Молодые люди повздорили с мужчиной, который в тот момент прогуливался с малолетним ребенком. По словам очевидцев ЧП, парни на машине обкатили отца с ребенком водой из лужи. В ходе словесной перепалки двое ударили 41-летнего отца, от чего тот вместе с трехлетним ребенком повалился на землю.

Утром 18 марта по факту начались следственные действия. По требованию прокурора производство передали в Следственный комитет России. В ведомстве завели уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Подозреваемые еще не найдены, но уже установлены. Это 21-летний Магомед Кадиев и 19-летний Карин Амирханов. Оба пустились в бега, они объявлены в розыск.

Их разыскивает полиция. Фото: СКР по СК

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить об этом в следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по телефонам: 8 (8652) 26-37-10, 26-03-17, или в полицию – 02 (112), - сообщает пресс-служба СКР по Ставрополью.

Как отмечают местные жители, подобные драки около этого круглосуточного магазина не редкость. Как правило, в таких инцидентах замешены пьяные местные жители, которые ищут добавки.

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