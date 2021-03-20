В Нальчике следователи проверят информацию об отравлении испорченным мясом воспитанников детсада

СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку информации об отравлении детей в одном из детских садов столицы республики Нальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

В сети утром 20 марта появилось видео, на котором жители Нальчика Кабардино-Балкарской Республики негодуют по поводу приобретенного мяса для приготовления обедов в детском садике.

На кадрах – возмущенные мамы и бабушки стоят у грузовика с мясом, выясняют у других участников конфликта откуда им привезли испорченное мясо и почему они принимают его для употребления в пищу в дошкольном учреждении.

Судя по видео, мясо лежит в открытом виде, причем в грязном грузовике:

- Сначала подумала, что это мясо привезли в зоопарк для кормления животных. Ужас просто. Женщины, где ваша совесть? Вы же тоже чьи-то бабушки, мамы. Вам детей доверили, а вы ради денег на такое идете, - жалуется одна из мам ребенка.

По словам родителей, их дети после употребления этого мяса отправились.

- Согласно материалам проверки, в ходе мониторинга сети "интернет" в одной из социальных сетей обнаружены публикации и видеозаписи, содержащие сведения о том, что администрацией детского сада для питания воспитанников приобретались испорченные продукты, в частности мясо, употребление которых повлекло отравление детей.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе республиканского Следкома России.

Речь идет о детском садике №34 Нальчика. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» руководитель этого детского учреждения на данный момент отстранена от занимаемой должности. Проводится проверка.