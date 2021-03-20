Напавшие в Ставрополе на мужчину с ребенком задержаны

Фото инцидента, который произошел в одном из микрорайонов Ставрополя

Все помнят историю про нападение в Ставрополе двоих негодяев на мужчину, гулявшего с ребенком. Так вот, прошло всего несколько дней, а обоих уже задержали. Об этом сообщил губернатор Ставрополья вечером 20 марта.

- Вот они - на фото, сидят рядышком в участке. Гонор куда-то подевался. Оно и понятно - за позорный поступок пришла пора ответить по закону. Спасибо сотрудникам органов правопорядка за оперативно проведенную работу! – прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее в Ставрополе объявили в розыск двух хулиганов, которые избили отца в микрорайоне "Перспективный". Против них заведено уголовное дело по двум статьям, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 17 марта, после 22 часов, около круглосуточного магазина. Молодые люди повздорили с мужчиной, который в тот момент прогуливался с малолетним ребенком. По словам очевидцев ЧП, парни на машине обкатили отца с ребенком водой из лужи. В ходе словесной перепалки двое ударили 41-летнего отца, от чего тот вместе с трехлетним ребенком повалился на землю.

Утром 18 марта по факту начались следственные действия. По требованию прокурора производство передали в Следственный комитет России. В ведомстве завели уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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