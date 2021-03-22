На Ставрополье суд оштрафовал семилетнего ребенка за неуплату коммуналки

Должником оказался семилетний ребенок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае суд вынес беспрецедентное решение. Впервые в стране за неуплату коммунальных услуг оштрафован семилетний ребенок. Судебный приказ о взыскании штрафа вынесен мировым судьей в городе Новопавловск Кировского района Ставропольского края после обращения регоператора ООО «ЖКХ» города Пятигорск.

«Задолжал» семилетний Макар из станицы Зольской 565 рублей и с учетом госпошлины должен оплатить штраф в 765 рублей.

О том, как мальчик, который еще не ходит в школу и не умеет писать, вдруг оказался должен государству, рассказала «Комсомольской правде» его мама Оксана.

- Пару дней назад к нам пришла почтальонка. Позвала Макара, чтобы тот расписался в документах о получении заказного письма, - рассказывает мама маленького должника. - Я объяснила, что сын еще несовершеннолетний и не умеет писать. Договорилась, что подпись поставлю сама. Когда вскрыла конверт, выяснилось, что мой сын оштрафован.

В конверте оказался судебный приказ, согласно которому мальчику надлежит оплатить штраф и госпошлину за просроченный платеж за вывоз ТБО (твердых бытовых отходов). При вынесении решения суд не стал уточнять возраст так называемого ответчика. В решении так и указано: дата и место рождения — не установлено. К слову, на момент вынесения судебного приказа (5 марта) мальчику было шесть, семь ему исполнилось 18 марта.

Копия судебного приказа. Фото: герой публикации

Копия судебного приказа. Фото: герой публикации

Казус произошел, скорее всего, из-за того, что дом и участок приобретался с использованием маткапитала и все члены семьи являются собственниками в долях. Регоператор не стал вникать в подробности и в исковом заявлении указал данные первого попавшегося на глаза члена семьи из числа собственников. При этом договор с ООО «ЖКХ» заключала мать ребенка.

- Договор с «управляйкой» заключала я. Совсем не понятно, при чем здесь сын, - говорит Оксана Александровна.

Решением суда в отношении несовершеннолетнего родители остались, мягко говоря, недовольны. И в 10-дневный срок намерены подать возражение. Правда, в устной форме. Маленький должник писать пока еще не научился.

- Мы намерены обратиться в суд с возражением. В документе указано, что это можно сделать в течение 10 дней. Приведу сына к судье, возразим устно, - говорит мама Макара. - Нечего ребенку жизнь портить, ему еще в школу идти и в институт поступать, а на нем уже штраф висит!

Пока семья несовершеннолетнего должника пытается разобраться с бюрократическими казусами и готовит обращение в суд, в ООО «ЖКХ» города Пятигорска кипит трудовая деятельность: руководство ведет прием граждан и не может отвлекаться на такие «мелочи», как беседы с журналистами о попытках взыскать оплату с ребенка, который получит свою первую зарплату минимум через 11 лет.

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