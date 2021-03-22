В детсадах и школах Кабардино-Балкарии после жалоб проверят организацию питания

В сети появилось видео, на котором жители Нальчика негодуют по поводу приобретенного мяса для приготовления обедов в детском садике Фото: Архив "КП"

Во всех детсадах и школах Кабардино-Балкарии после жалоб родителей на качество мяса в одном из учреждений в Нальчике проверят организацию питания. Об этом сообщает республиканское министерство просвещения, науки и по делам молодежи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что управление Следкома и прокуратуры КБР начали проверку информации в социальных сетях об использовании испорченного мяса, которое было предназначено для питания детей в одном из образовательных учреждений в Нальчике.

Так, в сети утром 20 марта появилось видео, на котором жители Нальчика Кабардино-Балкарской Республики негодуют по поводу приобретенного мяса для приготовления обедов в детском садике.

На кадрах – возмущенные мамы и бабушки стоят у грузовика с мясом, выясняют у других участников конфликта, откуда им привезли испорченное мясо и почему они принимают его для употребления в пищу в дошкольном учреждении.

Судя по видео, мясо лежит в открытом виде, причем в грязном грузовике:

- Сначала подумала, что это мясо привезли в зоопарк для кормления животных. Ужас просто. Женщины, где ваша совесть? Вы же тоже чьи-то бабушки, мамы. Вам детей доверили, а вы ради денег на такое идете, - жалуется одна из мам ребенка.

- Ситуация по организации питания в МКОУ «Прогимназии №34» Нальчика находится на особом контроле министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. Для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях министерством создается оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также инициирована проверка организации питания во всех детских садах и школах республики, - говорится в сообщении.

Тем временем родители продолжают жаловаться на питание в этом дошкольном учреждении.

– Всегда все говорили, что в садике ужасное питание! И сами работники учреждения это говорили! Вопрос в том, что руководитель уже в таком возрасте, что адекватно не может решать вопросы, и делает так, как считает нужным. Не слышит никого и ничего. Это когда-то бы рано или поздно произошло бы, всегда надо знать меру и границы. Уходить во время, а не сидеть там до маразма?! – пишет мама одного из детей.

Нашлись и те, кто не видит ничего «криминального в том, как было размещено мясо в этом грузовике:

– Думаете, на рынках или кафе привозят по-другому? Выиграли тендер, не имея рефрижератора, наняли кого-то на рынке, мясо пропало. Директор садика побоится не принимать, потому-то тендер выиграл какой-нибудь знакомый чиновника. Там, к сожалению, все так. Тоже самое и со стройкой.

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