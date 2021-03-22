Замминистра природных ресурсов Северной Осетии подозревается в вымогательстве «откатов»

Ведется расследование Фото: Иван МАКЕЕВ

В Северной Осетии на 46-летнего заместителя министра природных ресурсов и экологии завели уголовное дело по статье «приготовление к получению взятки в крупном размере». Чиновника проверяют на причастность к неоднократному вымогательству «откатов» с бизнесменов.

В республиканском СКР «КП-Северный Кавказ» рассказали, что в настоящий момент установлен один такой факт. По версии следователей, 26 января 2021 года для участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений к замминистра обратился бизнесмен. Чиновник ответил, что без его помощи победить в торгах «будет трудно», но за взятку 307 тысяч рублей он готов посодействовать.

Бизнесмен принял предложение и выиграл в аукционе. После чего три месяца подозреваемый неоднократно требовал заплатить обещанное. Передачу денег пресекли сотрудники следственного управления СКР и республиканского УФСБ.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - комментируют в пресс-службе СКР Северной Осетии. - В ходе следствия будет проверена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

На пост замглавы минприроды РСО-Алания Доева назначили весной 2019 года.

Напомним, что 12 марта в аэропорту задержали заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, подозреваемого сегодня в вымогательстве «откатов» на 60 млн рублей. Губернатор региона в связи с этим отправил в отставку всех в кабмине (теперь они работают как и.о.) и ждет результат антикоррупционной проверки против каждого.

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