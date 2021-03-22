Экс-депутата Дагестана Раджаба Абдулатипова посадили на 12 лет за взяточничество

Раджаб Абдулатипов. Фото: пресс-служба главы Дагестана

Пресс-служба Бабушкинского суда сообщила, что бывший депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов приговорен к 12 годам колонии строго режима.

Депутата обвинили в мошенничестве и коррупции. Также он должен выплатить штраф в 8 млн рублей.

СОСТАВ ДЕЛА

Раджаб Абдулатипов - экс-депутат Народного собрания Дагестана, брат бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова. За многомиллионные взятки Раджаб Абдулатипов продвигал знакомых на руководящие должности в структурах власти.

Так, 25 апреля 2018 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева. Именно его за 70 млн рублей Абдулатипов продвинул на эту должность и в дальнейшем покровительствовал ему.

Также экс-депутат поставил на пост главы администрации Докузпаринского района директора расформированного совхоза "60-летие Октября" Абдурагима Аликсерова. Получение должности главы района стоило 20 миллионов рублей. Кстати, Аликсеров полностью признал вину в даче взятки, его осудили на семь лет.

Помимо этого, Абдулатипов незаконно оформлял инвалидности за деньги, на этом поприще ему удалось похитить у государства 24 млн рублей. Несколько раз ему продлевали срок ареста, были попытки снять обвинения и закрыть дело.

Обо всех случаях взяточничества полиция узнала в 2018 году. И только в 2021 году чиновника осудили на 12 лет строго режима. При этом гособвинение требовало 15 лет заключения и выплату штрафа в 8 млн рублей.