В Гергебильском районе Дагестана 13 детей поступили в больницу с признаками отравления

В больницу массово поступают дети с признаками отравления. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Дагестане зафиксирован очередной случай массового отравления детей. На этот раз вспышку ОКИ (острой кишечной инфекции) выявили в Гергебильском районе республики. С признаками заболевания в больницу с понедельника, 22 марта, поступили 13 детей. Возраст заболевших - от 2,5 до 11 лет. У всех пациентов наблюдается схожая симптоматика: боли в животе, рвота, диарея, повышенная температура тела.

По данному факту прокуратурой республики Дагестан инициирована проверка.

- Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с массовым отравлением несовершеннолетних в Гергебильском районе, - заявили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

В надзорном ведомстве уточнили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, с начала года это уже пятое по счету массовое отравление жителей Дагестана. Первая вспышка ОКИ была зафиксирована в Буйнакске, следом — в Каспийске, потом в Хунзахском районе и Махачкале. При этом среди пациентов — преимущественно дети.

Среди основных причин массового заболевания кишечной инфекцией жителей Дагестана называется некачественная вода из водопровода. Так, некачественная вода стала причиной отравления 64 жителей Хунзахского района. Проведенные республиканским Роспотребнадзором исследования показали, что возбудителем острой кишечной инфекции (ОКИ) стали шигеллы дизентерии, переданные через воду.

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