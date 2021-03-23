Минздрав Дагестана сообщил о 14 пациентах с признаками отравления

Количество пациентов с ОКИ увеличилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Дагестана сообщили об увеличении количества пациентов, поступивших в больницу в Гергебильском районе с признаками острой кишечной инфекции.

На данный момент, по данным республиканского минздрава, в стационарах в состоянии средней и легкой степени тяжести остаются девять несовершеннолетних пациентов. Ещё пятеро детей отправлены домой на амбулаторное лечение после осмотра врачами.

- Для оказания организационной и лечебно-диагностической помощи в Гергебильскую ЦРБ направлена бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней в составе врача-инфекциониста и врача-эпидемиолога, - рассказали в пресс-службе Минздрава по Республике Дагестан.

Причину вспышки инфекции выясняют специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры.

- В свою очередь Минздрав РД взял на контроль эпидемиологическую ситуацию в Гергебильском районе, - отметили в Минздраве.

Напомним, ранее по факту отравления 13 детей из Гергебильского района республиканский СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Проверку обстоятельств массового отравления детей также инициировала прокуратура Дагестана.

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Проведенные республиканским Роспотребнадзором исследования показали, что возбудителем острой кишечной инфекции (ОКИ) стали шигеллы дизентерии, переданные через воду (подробности).