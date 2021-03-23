В Дагестане по факту массового отравления детей в Гергебильском районе возбуждено уголовное дело

В ЦРБ поступают дети с симптомами острой кишечной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане по факту отравления 13 детей из Гергебильского района республиканский СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Напомним, с 22 марта в районную больницу стали поступать несовершеннолетние пациенты с признаками острой кишечной инфекции. На утро 23 марта в медучреждение за помощью обратились 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет.

- После оказания медицинской помощи 5 детей проходят лечение дома, остальные 8 детей в больнице. Течение заболеваемости проходит в легкой и средней тяжести. Сведения о количестве заболевших уточняются, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

В ведомстве отметили, что на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы установить очаг распространения инфекции.

- Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль, - добавили в СУ СКР по РД.

Ранее по факту массового отравления несовершеннолетних жителей Гергебильского района проверку инициировала республиканская прокуратура.

Напомним, это уже пятое массовое отравление с начала 2021 года. Вспышки «кишечки» ранее фиксировались в: Буйнакске, Каспийске, Хунзахском районе и Махачкале.

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Проведенные республиканским Роспотребнадзором исследования показали, что возбудителем острой кишечной инфекции (ОКИ) стали шигеллы дизентерии, переданные через воду (подробности).